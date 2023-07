Découvrez l’histoire de la Seigneurie du plus petit village fortifié d’Alsace Village Soultzbach-les-Bains, 15 septembre 2023, Soultzbach-les-Bains.

Découvrez l’histoire de la Seigneurie du plus petit village fortifié d’Alsace Vendredi 15 septembre, 14h00 Village Entrée libre

Petits et grands, arpentez les rues du plus petit village fortifié d’Alsace et découvrez ses maisons à colombages colorées. Cette visite s’inscrit dans le cadre de « Je prépare les 750 ans de mon village ».

Rendez-vous devant la mairie à 14h

Village Le bourg, 68230 Soultzbach-les-Bains Soultzbach-les-Bains 68230 Haut-Rhin Grand Est 03 89 86 00 76 Cité dès 1211 et entouré de remparts et de fossés en 1275, le village a conservé son aspect médiéval, le charme de ses rues étroites et de ses vieilles maisons.

En 1289, apparaît la première mention du château, occupé par la famille de Hattstatt, puis, après son extinction par celle des Schauenbourg. Le village fut l’ancien siège de la seigneurie de Hattstatt-Schauenbourg.

La légende attribue à Blaeschen, la génisse du jeune Frantz, la découverte de la principale source thermale en 1603. Les seigneurs de Soultzbach développent l’activité thermale en faisant construire des bains et en logeant les curistes au château.

Elle était appréciée par d’illustres visiteurs : l’archiduc Léopold d’Autriche, le comte Eberhard de Ribeaupierre, l’accusateur public révolutionnaire Euloge Schneider (en 1792) et le célèbre séducteur italien Casanova (en 1782).

En 1844, la moitié du village est détruite par un incendie.

Pendant la Première Guerre mondiale, la commune sert de base arrière pour les troupes allemandes et devient le point de départ d’un téléphérique. A la fin du conflit, la commune complète le nom du village de Soultzbach en y ajoutant « les-Bains » pour immortaliser son prestigieux passé thermal.

Malheureusement, l’exploitation de la source d’eau minérale s’est arrêtée depuis quelques années. Parking gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T14:00:00+02:00 – 2023-09-15T15:30:00+02:00

2023-09-15T14:00:00+02:00 – 2023-09-15T15:30:00+02:00

Vallée du Munster