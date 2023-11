Marché des créateurs au Village Solidaire 5Ponts Village solidarie des 5Ponts Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes Marché des créateurs au Village Solidaire 5Ponts Village solidarie des 5Ponts Nantes, 2 décembre 2023, Nantes. 2023-12-02

Horaire : 14:00 20:30

Gratuit : oui Accès libre grand public Pour la 1ère année, venez découvrir le marché des créateurs au Village Solidaire 5Ponts ! Parfait pour faire ses derniers achats avant les fêtes de fin d’année ! Village solidarie des 5Ponts Île de Nantes Nantes 44200

https://5ponts-nantes.eu/ 0643694790 https://5ponts-nantes.eu/ Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Village solidarie des 5Ponts Adresse 12 allée Nicole Girard-Mangin Ville Nantes Departement Loire-Atlantique Age max grand public Lieu Ville Village solidarie des 5Ponts Nantes latitude longitude 47.203402, -1.553529

