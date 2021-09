Espaly-Saint-Marcel Espaly-Saint-Marcel Espaly-Saint-Marcel, Haute-Loire Village sécurité routière Espaly-Saint-Marcel Espaly-Saint-Marcel Catégories d’évènement: Espaly-Saint-Marcel

Haute-Loire

Village sécurité routière Espaly-Saint-Marcel, 19 septembre 2021, Espaly-Saint-Marcel. Village sécurité routière 2021-09-19 10:00:00 10:00:00 – 2021-09-19 18:00:00 18:00:00 Halle des Orgues D590

Espaly-Saint-Marcel Haute-Loire Espaly-Saint-Marcel Afin de continuer à sensibiliser les conducteurs à la sécurité routière, le service éducation et sécurité routières de la préfecture de la Haute-Loire organise pour la première fois un village sécurité routière ouvert à tous. http://www.haute-loire.gouv.fr/ dernière mise à jour : 2021-09-13 par

Catégories d'évènement: Espaly-Saint-Marcel, Haute-Loire
Lieu Espaly-Saint-Marcel
Adresse Halle des Orgues D590
Ville Espaly-Saint-Marcel