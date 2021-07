Paris Bassin de la Villette Paris Village santé sur le bassin de la Villette Bassin de la Villette Paris Catégorie d’évènement: Paris

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche de 13h à 19h

gratuit

Retrouvez le Village santé au Bassin de la Villette. Cette année encore, retrouvez une quarantaine de professionnels associatifs et institutionnels de santé qui s’allient afin de vous proposer de nombreuses animations ludiques et intéractives autour de la nutrition, la santé environnementale, la sexualité, le bien-être, l’activité physique, dépistages, l’initiation aux gestes qui sauvent…pour tous les publics et tous les âges ! Ils seront à votre écoute du mardi au dimanche de 13h00 à 19h00 côté Quai de Loire. TOUT PARIS PLAGES Animations -> Autre animation Bassin de la Villette Quai de Loire Paris 75019

7 : Riquet (278m) 5 : Laumière (307m)

©Guillaume Bontemps/Ville de Paris

