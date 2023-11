STAND DE NOËL DU PÉTASSOU Village Sainte-Croix-Vallée-Française, 3 décembre 2023, Sainte-Croix-Vallée-Française.

Sainte-Croix-Vallée-Française,Lozère

Le Pétassou vous invite à leurs stands de Noël les 3 et 10 décembre, devant la boutique ! Venez partager du chocolat chaud, café, vin chaud et gaufres. Trouvez des cadeaux de Noël au prix libre. ….

2023-12-03 fin : 2023-12-03 13:00:00. EUR.

Village

Sainte-Croix-Vallée-Française 48110 Lozère Occitanie



Le Pétassou invites you to their Christmas stalls on December 3 and 10, in front of the store! Come and share hot chocolate, coffee, mulled wine and waffles. Find Christmas gifts at free prices. …

Le Pétassou le invita a sus puestos navideños los días 3 y 10 de diciembre, frente a la tienda Venga y disfrute de chocolate caliente, café, vino caliente y gofres. Encuentre regalos de Navidad a precios …

Le Pétassou lädt Sie zu ihren Weihnachtsständen am 3. und 10. Dezember vor dem Laden ein! Kommen Sie und teilen Sie heiße Schokolade, Kaffee, Glühwein und Waffeln. Finden Sie Weihnachtsgeschenke zum freien Preis. …

Mise à jour le 2023-11-04 par 48 – OT des Cévennes au mont Lozère