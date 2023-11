STANDS DE LIVRES DU PÉTASSOU Village Sainte-Croix-Vallée-Française, 3 décembre 2023, Sainte-Croix-Vallée-Française.

Sainte-Croix-Vallée-Française,Lozère

Tous les 1ers dimanches du mois le Pétassou vous invite à découvrir des livres d’occasion au prix libre sur divers sujets devant sa boutique ! ….

2023-12-03

Village

Sainte-Croix-Vallée-Française 48110 Lozère Occitanie



Every 1st Sunday of the month, the Pétassou invites you to discover second-hand books at free prices on a variety of subjects in front of his store! …

Todos los primeros domingos de mes, el Pétassou le invita a descubrir delante de su tienda libros de ocasión a precios libres sobre temas variados …

Jeden 1. Sonntag im Monat lädt der Pétassou Sie ein, vor seinem Laden gebrauchte Bücher zum freien Preis über verschiedene Themen zu entdecken! …

