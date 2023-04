Soirée Rougail-saucisses Village, 18 novembre 2023, Saint-Pierre-sur-Dropt.

Soirée rougail saucisses organisée par le comité d’animation de Saint Pierre sur Dropt. Bal jusqu’à l’aube.

Amener ses couverts.

Réservation avant 10 novembre..

2023-11-18 à ; fin : 2023-11-18 . EUR.

Village

Saint-Pierre-sur-Dropt 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Evening rougail sausages organized by the entertainment committee of Saint Pierre sur Dropt. Ball until dawn.

Bring your cutlery.

Reservation before November 10th.

Velada de saucisses de Rougail organizada por el comité de animación de Saint Pierre sur Dropt. Baile hasta el amanecer.

Traiga sus propios cubiertos.

Reserva antes del 10 de noviembre.

Abend mit Rougail-Würstchen, organisiert vom Animationskomitee von Saint Pierre sur Dropt. Tanz bis zum Morgengrauen.

Bringen Sie Ihr Besteck mit.

Reservierung vor dem 10. November.

Mise à jour le 2023-03-03 par OT du Pays de Duras – CDT47