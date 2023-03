ELOGE DES GESTES – De l’Or dans les Mains Village Saint-Paul Paris Catégorie d’Évènement: Paris

ELOGE DES GESTES – De l’Or dans les Mains Village Saint-Paul, 28 mars 2023, Paris. ELOGE DES GESTES – De l’Or dans les Mains 28 mars – 2 avril Village Saint-Paul « Éloge des Gestes »

Au cœur du Village Saint Paul, au sein de la Galerie ETHILUX, Bettina et Véronique, deux passionnées des métiers d’arts, vous font découvrir le travail de 6 talentueuses femmes artisans des Métiers d’Arts originaires de Paris, Nantes, Montreuil. Le thème choisi est celui de l’Or, mettant encore plus en exergue leurs talents, la maîtrise du geste.

Toutes travaillent pour des grands noms de la décoration

Venez-nous rendre visite ! Vous y retrouverez la passion du geste et du savoir-faire de : ansu / Artiste Brodeuse (http://bit.ly/3JdlfeE)

Atelier Douarn / Céramiste d’Art (http://bit.ly/3SQ57CU)

Lucie Monin Doreuse / Artiste Doreuse (http://bit.ly/3KUUFYY)

Marie Barthès / Sculpture Design (https://bit.ly/41PmXde)

Studio Caroline de Boissieu / Artiste Peintre (http://bit.ly/3mh7cLV)

Studio Cui Cui / Photographe d’Art au Colodion (http://bit.ly/3Jfuhrv) À très vite ! Village Saint-Paul 3 rue charlemagne Paris 75004 Quartier Saint-Gervais Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://instagram.com/eloge_des_gestes?igshid=YmMyMTA2M2Y= »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 60 27 69 46 »}, {« type »: « email », « value »: « veroniqueleguyader@alesti.fr »}] [{« link »: « http://bit.ly/3JdlfeE »}, {« link »: « http://bit.ly/3SQ57CU »}, {« link »: « http://bit.ly/3KUUFYY »}, {« link »: « https://bit.ly/41PmXde »}, {« link »: « http://bit.ly/3mh7cLV »}, {« link »: « http://bit.ly/3Jfuhrv »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-28T11:00:00+02:00 – 2023-03-28T18:30:00+02:00

2023-04-02T10:30:00+02:00 – 2023-04-02T17:00:00+02:00 or gestedelamain Lucie Monin Doreuse

Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu Village Saint-Paul Adresse 3 rue charlemagne Ville Paris Lieu Ville Village Saint-Paul Paris

Village Saint-Paul Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

ELOGE DES GESTES – De l’Or dans les Mains Village Saint-Paul 2023-03-28 was last modified: by ELOGE DES GESTES – De l’Or dans les Mains Village Saint-Paul Village Saint-Paul 28 mars 2023 Paris Village Saint-Paul Paris

Paris