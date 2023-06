Laissez-vous guider dans ce charmant village labellisé « Villes et Villages Fleuris » Village Saint-Michel-de-Lanès, 16 septembre 2023, Saint-Michel-de-Lanès.

Laissez-vous guider dans ce charmant village labellisé « Villes et Villages Fleuris » Samedi 16 septembre, 14h30 Village Gratuit. Entrée libre.

Pour les Journées européennes du patrimoine, le petit village de Saint-Michel-de-Lanès vous propose une visite guidée accompagnée par un historien de l’art du Moyen Âge.

Durant cette visite, vous déambulerez dans le parc et le village fleuri. Les petites rues et les jardins vous mèneront ensuite à travers les parties anciennes du village avant de prendre le temps de découvrir les spécificités de l’église inscrite au titre des Monuments historiques et d’assister à un concert.

Village 11410 Saint-Michel-de-Lanès Saint-Michel-de-Lanès 11410 Aude Occitanie 06 63 07 41 51 https://www.facebook.com/search/top?q=les%20amis%20de%20l%27orgue%20de%20saint%20michel%20de%20lan%C3%A8s Le village Saint-Michel-de-Lanès est antérieur au XIIe siècle. L’église des XIIe et XVe siècles et le calvaire monumental sont inscrits au titre des Monuments historiques. Le hall de la mairie a pu bénéficier d’une très belle restauration.

Le village dispose d’un arborétum et s’est vu décerner le label « Villes et Villages Fleuris ».

Un monument aux morts pour les guerres de 1870, 1914/18 et 1939/45 est présent.

Enfin, un projet de rénovation de l’orgue romantique est en cours, vous pouvez y souscrire sur le site de la Fondation du patrimoine :

https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/orgue-de-saint-michel-de-lanes D 625. Parkings à la mairie, à l’église, sous l’allée des platanes.

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T15:30:00+02:00

