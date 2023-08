SOIREE AU MAS DU ROUYRE Village Saint-Martin-de-l’Arçon, 26 août 2023, Saint-Martin-de-l'Arçon.

Saint-Martin-de-l’Arçon,Hérault

Le Mas du Rouyre vous propose une nouvelle soirée avec une ambiance musicale Jazzy du duo de So Nice accompagné de Gerrit Liebens au saxophone et de Eric à la guitare. A partir de 20h. Sur réservation. Menu : entrée, grillades agneaux du domaine et dessert avec sorbet maison..

2023-08-26 20:00:00 fin : 2023-08-26 . .

Village

Saint-Martin-de-l’Arçon 34390 Hérault Occitanie



Mas du Rouyre offers a new evening of Jazzy music from the So Nice duo, accompanied by Gerrit Liebens on saxophone and Eric on guitar. From 8pm. Reservations required. Menu: starter, grilled lamb from the estate and dessert with homemade sorbet.

El Mas du Rouyre ofrece una nueva velada de música jazz del dúo So Nice, acompañado por Gerrit Liebens al saxofón y Eric a la guitarra. A partir de las 20 h. Reserva obligatoria. Menú: entrante, cordero de la finca a la parrilla y postre con sorbete casero.

Das Mas du Rouyre bietet Ihnen einen neuen Abend mit jazziger Musik des Duos aus So Nice, das von Gerrit Liebens am Saxophon und Eric an der Gitarre begleitet wird. Beginn ist um 20 Uhr. Nur mit vorheriger Reservierung. Menü: Vorspeise, gegrilltes Lamm vom Gut und Dessert mit hausgemachtem Sorbet.

