Job in bus Village Rugby Saint-Étienne, 30 septembre 2023, Saint-Étienne.

Saint-Étienne,Loire

Le bus de l’emploi et de la formation, qui permet la rencontre directe entre employeurs et personnes en recherche d’emploi ou de formation, s’installera au Village Rugby..

2023-09-30 fin : 2023-09-30 . .

Village Rugby parc François Mitterand

Saint-Étienne 42000 Loire Auvergne-Rhône-Alpes



The employment and training bus, which brings employers and job-seekers face-to-face, will be at the Rugby Village.

El autobús del empleo y la formación, que reúne a empresarios y personas en busca de trabajo o formación, estará en el Rugby Village.

Der Job- und Ausbildungsbus, der direkte Begegnungen zwischen Arbeitgebern und Personen, die eine Arbeit oder Ausbildung suchen, ermöglicht, wird im Rugby-Dorf aufgestellt.

Mise à jour le 2023-08-12 par Saint-Étienne Métropole