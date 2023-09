Ateliers maquillage Village Rugby Saint-Étienne, 8 septembre 2023, Saint-Étienne.

Saint-Étienne,Loire

Sur le Village Rugby, dans la zone ludique, les enfants pourront se faire maquiller gratuitement !.

2023-09-08 fin : 2023-09-08 . .

Village Rugby parc François Mitterand

Saint-Étienne 42000 Loire Auvergne-Rhône-Alpes



At the Rugby Village, in the fun zone, children can have their faces painted for free!

En el Rugby Village, en la zona de diversión, los niños podrán pintarse la cara gratis

Im Rugby-Dorf, in der Spielzone, können sich die Kinder kostenlos schminken lassen!

Mise à jour le 2023-08-12 par Saint-Étienne Métropole