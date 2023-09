Tournoi e-sport Maximus cup Village Rugby Saint-Étienne, 8 septembre 2023, Saint-Étienne.

Saint-Étienne,Loire

Les amateurs de e-sport seront à la fête avec l’un des plus gros tournois français « La Maximus Cup »..

2023-09-08 fin : 2023-09-08 . .

Village Rugby parc François Mitterand

Saint-Étienne 42000 Loire Auvergne-Rhône-Alpes



E-sport fans will be in for a treat with one of France’s biggest tournaments « La Maximus Cup »

Los aficionados a los deportes electrónicos estarán de enhorabuena con uno de los torneos más importantes de Francia, la Maximus Cup.

E-Sport-Fans kommen mit einem der größten französischen Turniere « La Maximus Cup » auf ihre Kosten.

Mise à jour le 2023-08-12 par Saint-Étienne Métropole