Rennes-le-Château Stage Théâtre Miroir mon beau Miroir Village RIBAMBELLE Rennes-le-Château, 28 août 2023, Rennes-le-Château. Stage Théâtre Miroir mon beau Miroir 28 août – 1 septembre Village RIBAMBELLE Ateliers Théâtre animés par des comédiens autour de la double thématique Fiction et Réalité. Il s’agit de travailler autour d’improvisation en petit groupe, la restitution d’un événement selon que l’on utilise la scène (l’imaginaire), la presse ( l’information), les réseaux sociaux ( l’auto fiction). Un atelier pour metrre en question nos différents modes de représentations et répondre à la question : Comment raconter nos histoires ? Sur inscription. Village RIBAMBELLE 11190 Rennes-le-Château Rennes-le-Château 11190 Aude Occitanie 0468741481 http://www.ribambelle.org [{« type »: « phone », « value »: « 0468741481 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

