Corquilleroy, le dimanche 7 novembre à 13:00

La Mairie organise "Village Propre", rendez-vous à la maison des associations (animations, jeux, goûters). Accompagné d'un ambassadeur SMIRTOM. Prévoir un chasuble fluo pour les accompagnateurs (fourniture de gants et de sacs.)

2021-11-07T13:00:00 2021-11-07T16:00:00

