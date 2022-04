Village propre Boulon, 14 mai 2022, Boulon.

Village propre Boulon

2022-05-14 14:00:00 – 2022-05-14

Boulon Calvados Boulon

Une belle initiative à laquelle la commission ne pouvait que répondre favorablement et à laquelle ont souhaité se joindre L’Eboueur Vert et l’ANPER (Association Nationale pour la Protection des Eaux et Rivières).

Samedi 14 mai, à partir de 14h, un après-midi “Boulon village propre” sera donc organisé. Au programme, ramassage de déchets dans les rues du village, ateliers de sensibilisation proposés par l’éboueur vert et l’ANPER (quiz, jeux…), goûter…

Un bel après-midi d’action et de sensibilisation en perspective. Le tout, dans la bonne humeur alors… Venez nombreux et en famille !

mairiedeboulon@wanadoo.fr +33 2 31 79 35 00

Boulon

