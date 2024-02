Village Promotion de la Santé TARBES Tarbes, jeudi 28 mars 2024.

50 acteurs en santé vous attendent pour vous proposer des dépistages, des consultations et autres informations !

Ouvert à tous et sans rendez-vous, ce beau projet d’ampleur est issu d’une concertation de nombreux acteurs en santé haut-pyrénéens.

Bénéficiez, au plus près de vos lieux de vie et occupations, des possibilités d’avis d’experts en santé.

Nous vous attendons nombreux.

Nous avons à cœur d’œuvrer pour construire tous ensemble la Santé en Bigorre !

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-28 09:00:00

fin : 2024-03-28 14:00:00

TARBES Place Jean Jaurès

Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie

