Village « Prévention Routière » Launaguet Launaguet, samedi 25 mai 2024.

Village « Prévention Routière » samedi 25 mai | Salle des fêtes | 10h à 17h Samedi 25 mai, 10h00 Launaguet

Samedi 25 mai , la ville de Launaguet et la Police municipale organiseront un « village prévention routière ». Cette opération réunira un plateau important de partenaires, qui proposeront des animations ludiques et totalement gratuites, dans l’objectif de sensibiliser le plus grand nombre aux dangers de la route.

Les activités et animations se dérouleront de 10h à 17h, simultanément dans et devant la salle des fêtes. Le public pourra tester ses connaissances de façon ludique avec les stands de pilotage, le parcours alcool et drogue, le permis vélo, le plateau moto, l’exposition véhicules rétro, l’atelier mécanique vélo et bien plus encore.

Que vous veniez à pied, en trottinette, à vélo ou en voiture, cette journée sera l’occasion de se rappeler les bons comportements à adopter pour se déplacer en ville, en toute sécurité.

Des plus jeunes aux plus âgés, vous êtes tous conviés à participer !

Entrée libre.

