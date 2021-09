Village plastic odyssey Maison écocitoyenne, 2 octobre 2021, Bordeaux.

**TOUR DE FRANCE ?? – ETAPE #5** ———————————- ? Depuis le 29 août, le Village Plastic Odyssey parcourt la France à la rencontre des habitants et acteurs engagés localement. Entre sensibilisation et convivialité, nous venons à votre rencontre pour aborder les enjeux du plastique, de la pollution qu’il génère et des solutions pour y faire face. ? Pour sa 5e étape du Tour de France, le Village Plastic Odyssey pose ses valises à la Maison Écocitoyenne de Bordeaux pour trois journées-événement. Ce sera l’occasion de mieux comprendre le plastique, les enjeux de la pollution qu’il génère, ainsi que découvrir les initiatives locales qui tentent à leur échelle et à leur façon d’endiguer le problème et éveiller les consciences. Le tout, sur fond de convivialité et d’une programmation éclectique qui fera la part belle aux arts, à la science, et à l’entrepreneuriat. ### Plastic Odyssey : Un navire ambassadeur de la lutte contre la pollution plastique Le Plastic Odyssey est un bateau d’exploration scientifique de 40 mètres. Ancien navire d’océanographie, il a été transformé en laboratoire de la lutte contre la pollution plastique et embarquera à son bord un petit centre de recyclage mobile expérimental ainsi qu’un espace mobile pour mener des expérimentations à terre avec les habitants à chaque escale. Mobilité douce Le Plastic Odyssey circule depuis les années 70. Equipé de petits moteurs peu polluants, il sillonnera le monde pendant 3 ans en transformant des déchets plastiques en carburant pour avancer Objectif de l’expédition Trouver des solutions pour lutter contre la pollution plastique et tester de nouveaux modèles, à petite échelle, pour ensuite les répliquer sur d’autres territoires. 3 continents, 30 villes – et autant de solutions testées et partagées avec le monde entier.

Avant le départ de son tour du monde des solutions contre la pollution plastique pour protéger l’Océan, l’équipe du projet Plastic Odyssey part sur les routes de France avec son village.

