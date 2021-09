Village Patrimoine au Colosse Parc du Colosse, 19 septembre 2021, Saint-André.

Village Patrimoine au Colosse

Parc du Colosse, le dimanche 19 septembre à 13:00

Village Patrimoine sur la place de la Mairie ——————————————– _**13h à 18h : Village Patrimoine**_ 7 stands accueilleront différentes associations qui viendront présenter leurs activités patrimoniales et les partager avec le public : • Animation musicale avec Paul-Henri Lebeau. • **Conte et sirandanes** avec Josie Virin **à 14h30** • Stand de pressage et de dégustation de jus de canne (Mr Sévingué) • Stand de bonbons lontan (Amélie Boyer) • Présentation de fabrication de jeux lontan (Mr Boussardon) • Stand valorisation de la pêche bichique (Ass Protection de la Pêche et Embouchure Environnemment) • Stand valorisation et initiation au vacoa (Ass Autour du vacoa) • Ateliers, animation et fonds documentaires présentés par le réseau de la lecture publique _De 17h00 à 18h00 :_ **Concert du groupe Kat epis & Rashel**

Entrée libre, pass sanitaire obligatoire

Village Patrimoine au Colosse

Parc du Colosse Par du Colosse, Saint-André, La Réunion Saint-André



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T13:00:00 2021-09-19T18:00:00