Village olympique Terre de Jeux 2024 Lalinde, 25 juin 2022, Lalinde.

Village olympique Terre de Jeux 2024 Boulevard de Stalingrad Autour du Bassin Lalinde

2022-06-25 – 2022-06-25 Boulevard de Stalingrad Autour du Bassin

Lalinde 24150

Depuis 2019, la Journée olympique du 23 juin s’associe à la Fête du Sport, mise en place par le ministère des Sports, dans un élan collectif pour promouvoir la pratique du sport et les valeurs olympiques. Dans cette démarche, venez rencontrer près de chez vous les sportifs de votre région! Ils vous proposent de vous initier à des sports olympiques et paralympiques, contribuant à l’objectif de Paris 2024 de mettre toujours plus de sport dans le quotidien.

+33 5 53 73 44 60

mairie lalinde

Boulevard de Stalingrad Autour du Bassin Lalinde

dernière mise à jour : 2022-05-23 par