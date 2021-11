Village Olympique Cité des Sports, 13 novembre 2021, Issy-les-Moulineaux.

Village Olympique

Cité des Sports, le samedi 13 novembre à 10:00

Dans le cadre des Semaines Isséennes des Droits de l’enfant et en collaboration avec le CLAVIM, l’Office Municipal des Sports organise une manifestation familiale et conviviale sur le thème de l’Olympisme. ————————————————————————————————————————————————————————————————————- ### La nouvelle Cité des Sports sera, pour une journée, un grand Village Olympique. Toute la journée, vous pourrez vous initier à denombreux sports olympiques * athlétisme * badminton * escrime * gymnastique * le tir laser * aviron * tir àl’arc * escalade * breaking * surf * basket-ball et d’autres sports encore. Les enfants seront mis à l’honneur et ce sera l’occasion pour eux de découvrir des sports olympiques encore méconnus. Débutants, pratiquants ou experts, cesera le moment de réveiller le sportif qui sommeille en vous. **La journée sera tournée vers Paris 2024 avec la participation des clubs et associations sportives de la ville et avec la présence de certains athlètes olympiques et paralympiques isséens.** **_Cité des Sports_** **_92, rue du Gouverneur Général Éboué_** **_Samedi 13 novembre de 10h à 18h_** **_Entrée libre_** **_Pass sanitaire obligatoire pour les plus de 12 ans_** [**Découvrez les offres de la Cité des Sports avec Issy TV, en cliquant ici**](https://www.youtube.com/watch?v=x4_44Buwo3M)

