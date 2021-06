VILLAGE OLYMPIQUE à Rixheim SREG, 15 août 2021-15 août 2021, Rixheim.

VILLAGE OLYMPIQUE à Rixheim

du dimanche 15 août au samedi 21 août à SREG

Le site du SREG de Rixheim est situé à quelques kilomèttres de Mulhouse. On relie le réseau des transports en commun de l’agglomération mulhousienne très facilement. C’est un lieu idéal pour vivre des vacances éducatives apprenantes, pour partager des moments conviviaux et ludiques autour d’activités sportives, culturelles, artistiques qui permettent de profiter de la vie en collectivité, de créer du lien social et de faire vivre la mixité. Les jeunes peuvent profiter d’une grande salle de sport, d’un dojo et de vastes extérieurs pour pratiquer les différents sports du séjour et pour les moments de détente. Les jeunes seront hébergés sous tentes de 6 places avec lits. Le complexe dispose de sanitaires en dur. Les repas seront livrés sur place et seront pris dans une grande salle de restauration. Le sport et les valeurs de l’olympisme (amitié, respect, excellence) sont le fil conducteur de cette colo apprenante. Cet été, nous allons pouvoir suivre les jeux olympiques de Tokyo et les jeunes pourront enfin après une année très compliqué pratiquer leurs sports préférés (football, handball, badminton, basketball). Ils auront aussi une initiation à des sports plus innovants (kinball – tchoukball). Les JO se sont aussi les jeux paralympiques, les jeunes se verront proposer une sensibilisation à la pratique sportive adaptée pour les personnes en situation de handicap. On n’a pas besoin d’être un sportif confirmé pour participer à cette colo. L’idée est aussi de vivre des moments ludiques et conviviaux entre jeunes avec des défis individuels et collectifs dans un esprit fun. Il ne s’agit pas de scolariser le temps libre, pas plus de proposer des activités de rattrapage, mais de penser la logique des parcours éducatifs, culturels et sportifs entre l’Ecole et les autres acteurs de l’éducation. La priorité sera donnée aux jeunes émanant du public cible des colos apprenantes.

475

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale.

SREG Chemin de Brunstatt 68170 RIXHEIM Rixheim Haut-Rhin



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-15T17:00:00 2021-08-15T23:59:00;2021-08-16T00:00:00 2021-08-16T23:59:00;2021-08-17T00:00:00 2021-08-17T23:59:00;2021-08-18T00:00:00 2021-08-18T23:59:00;2021-08-19T00:00:00 2021-08-19T23:59:00;2021-08-20T00:00:00 2021-08-20T23:59:00;2021-08-21T00:00:00 2021-08-21T10:00:00