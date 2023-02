Samedi 20 mai à Noueilles, c’est le retour du Nerderfest, avec la “Pinte fêlée” Village Noueilles, 19 mai 2023, Noueilles.

Le NederFest#1 s’annonce pour le samedi 20 mai 2023 à Noueilles. Toujours avec du bloodbowl, toujours avec de bonnes bières, et toujours avec la “Pinte fêlée” à la manœuvre

Après le Nederfest#0 de 2022, le NederFest#1 s’annonce pour le samedi 20 mai 2023 à Noueilles. Toujours avec du bloodbowl, toujours avec de bonnes bières, et toujours avec la “Pinte fêlée” à la manœuvre…

? Roulements de tambours ?

Mesdames, Messieurs et surtout vous les enfants !

Voici l’annonce de la date du festival le plus attendu du monde entier !

Oui c’est bien le Nederfest qui revient cette année pour encore plus de Blood Bowl et de joues dans la terre, encore plus de hordes de Hooligans prêts à tout, encore plus de bières et de pogos !

Rendez-vous le 20 mai à Noueilles (31)



La Pinte fêlée