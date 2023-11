Sébastien Bizzotto Un Monde Presque Parfait ? LE RIVERHIN, 17 mai 2024, VILLAGE-NEUF.

Nous vivons sur un petit caillou perdu dans l’univers. Sur cette planète, on peut trouver des êtres vivants aussi différents qu’une panthère des neiges, un chou de Bruxelles ou Bigflo et Oli. On a parfois l’impression que la planète penche du côté où elle va tomber et pourtant elle tourne… comme elle peut. Dans ce tout nouveau spectacle, Sébastien Bizzotto cherche sa place dans l’univers et nous invite à se poser des questions essentielles. Qu’est-ce qui se passe dans notre cerveau quand on range sa brosse à dents dans le réfrigérateur ? Pourquoi 1986 était une année de merde ? Que va devenir Pluton ? Est-ce que quelqu’un a la moindre idée de ce que peut bien être le temps quantique ? À quoi ça sert une chanson d’amour ? Un spectacle dans lequel on apprend des trucs qui changeront l’avenir de l’humanité… ou pas ! « Sébastien Bizzotto a le talent de savoir mélanger à la fois l’humour, la science et le voyage pour proposer aux spectateurs de vivre ensemble un moment fort et sortir l’esprit ouvert et le cœur rempli de curiosité. » VEN 17 MAI 2024 – 20H30 1h15 – dès 10 ans – 13€/11€/5€ De et avec Sébastien Bizzotto – Mise en scène Céline D’Aboukir – Compagnie Esprit Joueur Sébastien Bizzotto Sébastien Bizzotto

LE RIVERHIN VILLAGE-NEUF Boulevard d’Alsace 68128

