L’Assemblée des Femmes – Les Aspergochouettes LE RIVERHIN, 27 avril 2024, VILLAGE-NEUF.

L’Assemblée des Femmes – Les Aspergochouettes LE RIVERHIN. Un spectacle à la date du 2024-04-27 à 20:30 (2024-04-26 au ). Tarif : 13.0 à 13.0 euros.

« L’Assemblée des Femmes » est une ode à la force et à la ténacité des femmes qui ont souvent été écartées des sphères du pouvoir et de décision. La pièce nous rappelle que le combat pour l’égalité des sexes est un travail en cours et qu’il est important de continuer à se battre pour un monde plus juste et plus équitable. Cette adaptation libre d’Aristophane est une production audacieuse et originale des Aspergochouettes. À travers des dialogues percutants et des situations comiques, les actrices incarneront des femmes fortes et déterminées, qui seront prêtes à tout pour faire entendre leur voix et changer la donne. Girl power ! « Les Aspergochouettes ne nous déçoivent jamais. » Un spectateur fidèle « Avec les Aspergochouettes, de l’écriture à la mise en scène, en passant par le jeu des comédiens et des musiciens, tout y est intelligent et sensible. » L’Alsace VEN 26 & SAM 27 AVRIL 2024 – 20H30 1h30 – Tout public – 11€/9€/5€ Avec les comédiens des Aspergochouettes – Mise en scène Philippe Piechon Compagnie Les Aspergochouettes Compagnie Les Aspergochouettes Compagnie Les Aspergochouettes

Votre billet est ici

LE RIVERHIN VILLAGE-NEUF Boulevard d’Alsace 68128

13.0

EUR13.0.

Votre billet est ici