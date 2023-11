Zack & Stan – Les Sales Gosses de la Magie LE RIVERHIN, 12 avril 2024, VILLAGE-NEUF.

Zack & Stan – Les Sales Gosses de la Magie LE RIVERHIN. Un spectacle à la date du 2024-04-12 à 20:30 (2024-02-02 au ). Tarif : 31.2 à 31.2 euros.

LE PIN GALANT (L-R2021-006921/6926) présente : ce spectacle. DURÉE : 1H15 À PARTIR DE 8 ANS DE ET AVEC : GUILLAUME BATTEAU ET YVES DOUMERGUE METTEUR EN SCÈNE : JOCELYN FLIPO Garder son âme d’enfant est une chance… sauf pour des Sales Gosses ! Attention, âmes sensibles s’abstenir ! Entre grandes illusions, mentalisme et tours de magie à quelques centimètres de vos yeux, Zack & Stan n’ont aucune limite : un délicieux cocktail à la souris ou à la lessive, une roulette russe et une séance d’acupuncture sous hypnose ! Personne n’est à l’abri et leurs vannes sont aussi tranchantes que leurs lames ! Primés pour leur originalité, ils ont participé aux plus grandes émissions en France et aux États-Unis, mais c’est sur scène qu’il faut absolument les découvrir. Mêlant malicieusement l’humour et la magie, ces deux incorrigibles garnements sont les plus heureux lorsqu’ils prennent en otage toute une salle avec leurs tours bluffants et subversifs. Un plaisir coupable mais toujours partagé avec le public. La magie de Zack & Stan, éblouissante et drôle, rime aussi avec grosse frayeur, grand suspense et… happy-end. Un spectacle pour toute la famille où la magie ne piquera peut-être pas que vos yeux !Accès: TRAM Ligne A – Arrêt PIN GALANT Réservation pour les personnes à mobilité réduite : 05 56 97 82 82 Jocelyn Flipo, Zack et Stan

LE RIVERHIN VILLAGE-NEUF Boulevard d’Alsace 68128

31.2

EUR31.2.

