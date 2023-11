Yohann Metay la Tragédie du Dossard 512 LE RIVERHIN, 5 avril 2024, VILLAGE-NEUF.

Un spectacle hors-norme où tout le monde se reconnaît, même les moins sportifs ! Un jour, un type décide de faire la course autour du Mont Blanc ! À pied ! Pourquoi ? Pour l’orgueil, pour trouver un sens au temps qui passe, pour devenir quelqu’un… ? Quand les fantasmes de gloire se confrontent aux limites du corps humain, que les hallucinations font parler les marmottes et que votre foie vous fait une crise de nerfs digne des plus grandes tragédies antiques, il faut forcément en faire un spectacle. Dans une quête haletante du héros qui est en lui, il devra faire avec les crampes, les doutes, les autres coureurs, les hypoglycémies, les questions existentielles, les délires intérieurs pour atteindre son rêve : Finir… vivant ! « Le spectacle que la France entière doit voir. » Paris Première « Une merveille de rythme et d’humour. » Sortir à Paris « Super moment de rires partagés. » Ultra Mag VEN 05 AVRIL 2024 -20H30 1h40 – dès 12 ans – 17€/15€/5€ De et avec Yohann Métay – Production Mr Why Yohann Metay Yohann Metay

LE RIVERHIN VILLAGE-NEUF Boulevard d’Alsace 68128

