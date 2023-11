Pauline Vernier Comédienne LE RIVERHIN, 22 mars 2024, VILLAGE-NEUF.

Pauline Vernier Comédienne LE RIVERHIN. Un spectacle à la date du 2024-03-22 à 20:30 (2024-03-22 au ). Tarif : 15.0 à 15.0 euros.

Cette improvisatrice de renom se lance dans le one woman show ! « Cômédienne » est son premier spectacle seule en scène non improvisé autrement dit elle a écrit ses blagues ! À travers une galerie de personnages féminins et variés, elle retrace son parcours de comédienne, nous parle de ses premiers cachets, de ses rêves d’actrice et des personnes qu’elle a croisées. Un one woman show qui mêle stand up, sketchs et chansons et qui démonte les préjugés d’une comédienne trentenaire. Un spectacle à l’image de Pauline, plein de facéties et d’énergie ! Spectacle programmé dans le cadre de l’évènement « Les Femmes de Mars » initié par La Comète de Hésingue et dédié à la femme et à ses droits. Les salles partenaires du réseau « À 2 pas de chez nous » les rejoignent en proposant à leur tour des spectacles au féminin ! « Un spectacle d’humour. » selon Pauline Vernier « Le spectacle de la maturité. » selon Télérama sans nul doute, le jour où ils auront vu le spectacle VEN 22 MARS 2024 – 20H30 1h15 – dès 12 ans – 13€/11€/5€ De et avec Pauline Vernier – Mise en scène Marie Hattermann – Co-écriture Laurence Kubler Co-production IMPRO Alsace Pauline Vernier Comédienne

Votre billet est ici

LE RIVERHIN VILLAGE-NEUF Boulevard d’Alsace 68128

15.0

EUR15.0.

Votre billet est ici