Nuit de Louves de Louis Donatien Périn LE RIVERHIN, 17 février 2024, VILLAGE-NEUF.

Nuit de Louves de Louis Donatien Périn LE RIVERHIN. Un spectacle à la date du 2024-02-17 à 20:30 (2024-02-17 au ). Tarif : 13.0 à 13.0 euros.

Le temps est à la guerre. Dans un coin de campagne, après un assaut de l’armée d’invasion, un jeune soldat a été abandonné sur place, blessé et inconscient. Andrey, un esprit simple, l’a trouvé et rapporté en cachette chez lui. Sa mère, une femme que la guerre a rendue veuve et forte, impose à tous le secret autour de cette présence qui constitue une prise de choix. Le soldat va apprendre à survivre, terré au sein de cette famille étrangère et ennemie. Mais voici qu’une autre femme paraît, venue du camp adverse, en quête de son fils dont elle n’a plus de nouvelles. Quel sort pour l’amour du prochain et l’amour des mères… Quand les sentiments de fraternité de la famille humaine sont broyés par les rouages d’une guerre ? « On a toujours tort de désespérer de la nature humaine. » Claude Lelouch SAM 17 FÉV 2024 – 20H30 1h30 – dès 14 ans – 11€/9€ Avec Cécile Mauranne, Anne-Sophie Benz, Aurélie Klein, Jacques Haertig, Édouard Ringenbach, Serge Capon, Bruno Coccaluto, Mounir Beggar, Jac’line Ringenbach Mise en scène Louis Donatien Perin – Décor Claude Troendlin – Musique originale Franck Ott La Compagnie du Lys Nuit de Louves de Louis Donatien Périn

Votre billet est ici

LE RIVERHIN VILLAGE-NEUF Boulevard d’Alsace 68128

13.0

EUR13.0.

Votre billet est ici