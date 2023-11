La Gargarousse – La Chamade LE RIVERHIN, 3 février 2024, VILLAGE-NEUF.

La Gargarousse – La Chamade LE RIVERHIN. Un spectacle à la date du 2024-02-03 à 20:30 (2024-02-03 au ). Tarif : 15.0 à 15.0 euros.

La Gargarousse des Frangins Lindecker vient distiller sa chanson française et ses textes dans un tout nouveau spectacle. Après l’album « Ivres de Joie » et riche d’aventures qui la conduit sur les routes de France et de Navarre, La Gargarousse vous présentera ses nouvelles chansons qui toujours touchent au cœur. La Gargarousse célèbre la poésie des p’tits bonheurs, la camaraderie chère à Brel et à Brassens ou encore cette Dolce Vita qui vous remplit le cœur et vous colle le sourire aux lèvres. Que ce soit entre amis, en famille, autour d’un vers ou autour d’un verre, « La Garga » pare l’ivresse des beaux moments de chant, d’accordéon, de trompette, de ukulélé, de piano et de guitare, offrant à ses chansons un écrin joyeux, enivrant et coloré. « Qu’importe la chanson pourvu qu’on ait l’ivresse. » « Les Frangins Lindecker, entreprise familiale… depuis la naissance ! » SAM 03 FÉV 2024 – 20H30 1h15 – Tout public – 13€/11€/5€ Avec Julien Lindecker (chant), Olivier Lindecker (ukulélé, guitare), Hubert Kieffer (accordéon), Paul Barbieri (chant, trompette, clavier), Jérôme Spieldenner (batterie) – Association L’Oreille Absolue

LE RIVERHIN VILLAGE-NEUF Boulevard d’Alsace 68128

15.0

EUR15.0.

