Airnadette le Pire Contre Attaque LE RIVERHIN, 10 novembre 2023, VILLAGE-NEUF.

Airnadette le Pire Contre Attaque LE RIVERHIN. Un spectacle à la date du 2023-11-10 à 20:30. Tarif : 23.0 à 23.0 euros.

Incroyable performance mélangeant lipsync, comédie et danse ! Ce show unique en son genre vous emmène dans une épopée fantastique au travers d’un mashup de plus de 500 extraits cultes. L’art du grand détournement. De l’humour, de l’énergie, du rock n’roll. Répliques de film, publicités, discours politiques, buzz du web, tubes interplanétaires, ce que l’industrie culturelle a produit de marquant depuis ces 70 dernières années s’y retrouve mélangé, encastré, compressé et resservi avec humour, anachronisme et poésie. Bowie y donne la réplique à Sylvester Stallone, Macron y croise Jean-Claude Duss, « Star Wars » flirte avec « La Reine des Neiges ». Le tout ponctué par les riffs percutants d’AC/DC, la pop sucrée de Taylor Swift ou le flow endiablé de RUN DMC ! The best of pop culture ! « La comédie musicale la plus déjantée de l’année. » Ouest France « Une capacité, comme les Monthy Pithon, à intégrer la sous-culture à la culture. » La Dépêche VEN 10 NOV 2023 – 20H30 1h22 – dès 10 ans – 21€/19€/5€ Avec Philippe Risotto, Jean Françoise, Moche Pitt, M-Rodz, Bretzel Washington, Scotch Brit Chorégraphie Julien Derouault assisté d’Anouk Viale – Production Airnadette Corp, Le Rat des Villes, Soho France AIRNADETTE – LE PIRE CONTRE ATTAQUE

Votre billet est ici

LE RIVERHIN VILLAGE-NEUF Boulevard d’Alsace 68128

23.0

EUR23.0.

