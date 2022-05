Village nature en Thouarsais Saint-Jean-de-Thouars, 22 mai 2022, Saint-Jean-de-Thouars.

Village nature en Thouarsais Rue Charles Ragot Halle des sports Saint-Jean-de-Thouars

2022-05-22 – 2022-05-22 Rue Charles Ragot Halle des sports

Saint-Jean-de-Thouars Deux-Sèvres

EUR Partez à la découverte des richesses naturelles du Thouarsais avec des rendez-vous nature tout au long de la journée !

– Balade nature à la découverte des oiseaux à 10h ; – Table ronde sur l’agriculture et nous à 11h ; – Balade paysagère pour décrypter les paysages à 14h ; – Balade nature au cœur du clos de l’Abbaye à 14h30 ; – Balade nature au cœur de la haie à 15h ; – Animation autour des fleurs, des abeilles et des agriculteurs à 16h ; – Fabrication d’hôtel à insectes en famille de 14h à 17h. Expositions “Grandeur Nature Biodiversité des Deux Sèvres” de Deux Sèvres Nature Environnement et “Oiseaux du bâti” du Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres. Projections de films”La gagée de bohème en Vallée du pressoir ” et “les arbres remarquables des Deux-Sèvres”

Restauration sur place

