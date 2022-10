Rando-Grue Village Musée du Der Blaise sous Hauteville Catégories d’évènement: Blaise sous Hauteville

Une rando pas comme les autres, de 10 km, pour découvrir avec notre guide spécialisé le vie de cet oiseau-symbole du lac, et observer son retour au dortoir en fin de journée. Gouter offert à l’arrivée Village Musée du Der 51290 Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement Blaise sous Hauteville 51290 Marne Grand Est Une randonnée pas comme les autres ! Une randonnée pour découvrir l’oiseau emblème du Lac du Der avec nos animateurs spécialisés.

Départ à 14h00 depuis le Village Musée, randonnée commentée de 10 km et observation du coucher des grues, goûter avec boisson chaude au retour dans la salle du forgeron, fin vers 18h00. – En octobre : mercredi 19, samedi 22, mercredi 26, samedi 29

– En novembre : mercredi 02, mercredi 09 Tarif : 10.00 € par adulte, 4.00 € par enfant de – de 16 ans. Le goûter : il comprend brioche et boisson chaude (café/thé/chocolat chaud). Uniquement sur réservation préalable, places limitées. Pour les groupes : contactez nous, d’autres dates sont disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-19T14:00:00+02:00

2022-11-09T18:00:00+01:00 Village Musée du Der

