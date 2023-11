JOURNEES DE LA LAINE Village Montbrun-Bocage, 2 décembre 2023, Montbrun-Bocage.

Montbrun-Bocage,Haute-Garonne

Découvrez tous les savoir-faire autour de la laine lors de ces journées annuelles..

2023-12-02 fin : 2023-12-03 . .

Village

Montbrun-Bocage 31310 Haute-Garonne Occitanie



Discover all the know-how surrounding wool during these annual days.

Descubra todas las competencias relacionadas con el trabajo de la lana en estos eventos anuales.

Entdecken Sie an diesen jährlich stattfindenden Tagen alle Fertigkeiten rund um die Wolle.

Mise à jour le 2023-11-17 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE