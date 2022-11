Village Mois sans tabac Tarbes Tarbes Catégories d’évènement: Hautes-Pyrnes

1 rue Lautréamont TARBES au Campus universitaire + dans le quartier Solazur Tarbes

2022-11-16 10:00:00 – 2022-11-16 17:00:00

Hautes-Pyrnes Venez participer à des entretiens individuels avec un(e) tabacologue et une diététicienne et découvrir les nombreux stands d’information (activité physique, environnement, addiction, accès aux droits) et objets promotionnels… Les Petits Débrouillards proposeront un jeu pour comprendre le processus d’addiction dans le cerveau. Rendez-vous :

> le matin de 10h à 14h sur le Campus universitaire (près du Restaurant universitaire)

> l’après-midi de 14h à 17h dans le quartier Solazur (près de la salle Hexagone) https://www.iut-tarbes.fr/mois-sans-tabac-16-11-2022 TARBES 1 rue Lautréamont Tarbes

