Visite guidée du village médiéval de Riverie Village médiéval Riverie Riverie, 17 septembre 2023, Riverie.

Perché sur son un éperon rocheux, Riverie domine ! Autrefois encerclée par deux lignes de remparts, le village était le fief d’une puissante baronnie. Venez découvrir l’identité architecturale du village et ses panoramas !

Plusieurs lieux sont à découvrir au cours de la visite: la place du Marché et son ancien hôpital (aujourd’hui restaurant Les 3 archers de la table ronde), la terrasse du château et l’histoire du tilleul de Sully, l’église et le chemin de ronde et son panorama à couper le souffle.

Village médiéval classé Petite Cité de Caractère. Pour le stationnement, suivre les panneaux indiquant le parking des visiteurs

2023-09-17T09:30:00+02:00 – 2023-09-17T11:00:00+02:00

2023-09-17T11:00:00+02:00 – 2023-09-17T12:30:00+02:00

