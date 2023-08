Visite commentée du bourg médiéval fortifié Village médiéval fortifié La Tour-sur-Orb, 16 septembre 2023, La Tour-sur-Orb.

Ce village, niché dans un repli de la haute vallée de l’Orb, connut ses heures de gloire du XIIe au milieu du XIVe siècle, période durant laquelle il comptait 245 foyers, soit environ 1500 habitants. Sa baronnie exerçait une influence économique, politique et religieuse dominante sur la haute vallée de l’Orb. Étant des alliés très proches des vicomtes de Béziers, ils ont accumulé des richesses grâce à l’exploitation des mines d’argent environnantes. Ces richesses ont permis le développement du village : la construction d’une église, siège d’un des trois archiprêtrés de l’évêché de Béziers et la plus grande de la région ; la présence de deux châteaux, d’une deuxième église et de fortifications. L’histoire de ce village est parvenue jusqu’à nous. Il s’agit d’un témoignage rare d’une co-seigneurie qui a perduré jusqu’au XVIIe siècle.

Durement touchée par la peste et les bouleversements climatiques, la localité a réussi à se relever. Cependant, un déclin inexorable s’est amorcé : sa population est passée à 400 habitants à la Révolution. L’essor de l’exploitation industrielle des mines de charbon sur son territoire a accéléré son déclin. En 1884, elle a perdu son statut de commune et compte désormais environ 80 habitants. Les vestiges de ses grandes époques subsistent : l’église Notre-Dame de la Pitié (classée au titre des Monuments historiques), construite dès le XIIe siècle, reconstruite au XIVe puis au XVIe siècle ; l’église de la Trinité (XIIe siècle) ; le Château Haut ou Castella, avec sa tour maîtresse du XIIe siècle ; la tour de la Prison (XIIe siècle) ; le Château Bas avec la Tour de Patau (XIIe siècle, agrandie progressivement jusqu’au XVIe siècle) ; 25 ruelles médiévales ; la Maison du Bailli, un hôtel de style Renaissance (XIIIe siècle au XVIIe siècle) qui fut la propriété du peintre H. de Toulouse-Lautrec, et on raconte qu’il la hanta en 1914.

Village médiéval fortifié La Tour sur Orb, 34260 Boussagues La Tour-sur-Orb 34260 Hérault Occitanie Érigé sur les contreforts des Cévennes et en bordure de la haute vallée de l'Orb, ce village médiéval fortifié témoigne de l'histoire de la région au fil du millénaire. Abrité du Grec et de la Tramontane, il offre un paysage pittoresque et préservé.

Doté de 3 châteaux, de 2 églises, de rochers escarpés et sculptés, ainsi que de plusieurs ruisseaux, 4 fontaines, de remparts, de fortifications et de chemins pavés, Boussagues constitue un authentique trésor architectural. Ses ruelles entremêlées sont le reflet d’une histoire riche, solidement enracinée dans la ruralité languedocienne depuis près de 900 ans.

En effet, Boussagues est apparu en 1117, a prospéré et atteint son apogée au milieu du XIVe siècle, abritant alors près de 1500 habitants. Ses seigneurs exerçaient leur influence sur les Hauts Cantons, notamment grâce aux richesses minières à proximité, d’abord l’argent, puis le charbon. Cependant, des perturbations climatiques, sanitaires et sociales ont entravé sa croissance, marquant le début d’un déclin progressif qui persiste jusqu’à nos jours. Se garer sur le haut du village. Aire de bus.

