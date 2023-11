Marché de Noël Lévignac de Guyenne Village Lévignac-de-Guyenne, 3 décembre 2023, Lévignac-de-Guyenne.

Lévignac-de-Guyenne,Lot-et-Garonne

Marché de Noël au cœur de la bastide avec de nombreux exposants : artisans, des animations de rue et tombola sont organisées.

Présence du Père Noël de 15h à 18h.

Bourse aux jouets.

Petite restauration sur place..

2023-12-03 fin : 2023-12-03 19:00:00. .

Village

Lévignac-de-Guyenne 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Christmas market in the heart of the bastide with numerous exhibitors: craftsmen, street entertainment and tombola.

Santa Claus present from 3pm to 6pm.

Toy market.

Snacks on site.

Mercado navideño en el corazón de la bastida con numerosos expositores: artesanos, animación callejera y tómbola.

Papá Noel estará presente de 15:00 a 18:00 h.

Mercado de juguetes.

Meriendas y tentempiés in situ.

Weihnachtsmarkt im Herzen der Bastide mit zahlreichen Ausstellern: Kunsthandwerker, Straßenunterhaltung und Tombola werden organisiert.

Anwesenheit des Weihnachtsmanns von 15 bis 18 Uhr.

Börse für Spielzeug.

Kleine Speisen und Getränke vor Ort.

Mise à jour le 2023-11-08 par OT du Pays de Duras – CDT47