Découvrez 4 églises dans 1 seul village Village Le-Vignon-en-Quercy Le Vignon-en-Quercy Catégories d’Évènement: Le Vignon-en-Quercy

Lot Découvrez 4 églises dans 1 seul village Village Le-Vignon-en-Quercy Le Vignon-en-Quercy, 16 septembre 2023, Le Vignon-en-Quercy. Découvrez 4 églises dans 1 seul village 16 et 17 septembre Village Le-Vignon-en-Quercy Gratuit. Entrée libre. Ouverture exceptionnelle et visite libre de quatre églises à Vignon-en-Quercy :

– Église Saint-Martial de Beyssac aux Quatre-Routes-du-Lot.

– Église Notre-Dame de la Nativité à Lasvaux.

– Église Saint-Vincent à Cazillac.

– Église Saint-Côme et Damien à Paunac de Cazillac. Village Le-Vignon-en-Quercy 46600 Le-Vignon-en-Quercy Le Vignon-en-Quercy 46600 Cazillac Lot Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00 ©Église best Détails Catégories d’Évènement: Le Vignon-en-Quercy, Lot Autres Lieu Village Le-Vignon-en-Quercy Adresse 46600 Le-Vignon-en-Quercy Ville Le Vignon-en-Quercy Departement Lot Lieu Ville Village Le-Vignon-en-Quercy Le Vignon-en-Quercy

Village Le-Vignon-en-Quercy Le Vignon-en-Quercy Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le vignon-en-quercy/