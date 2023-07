Outilautrec, une journée de démonstration de savoir-faire d’antan avec des outils anciens Village Lautrec, 16 septembre 2023, Lautrec.

Au programme de ce week-end festif sous le signe de la passion de l’outillage et des savoir-faire d’antan :

Sur la place centrale et les couverts :

– 9h-18h30 : Grand marché des vieux outils et de l’art populaire.

– Présentation des carreaux de ciment.

– Démonstration de la forge par un forgeron avec ses vieux outils et son savoir-faire.

Village 81440 Lautrec Lautrec 81440 Tarn Occitanie Au cœur du Pays de Cocagne, Lautrec, cité médiévale, vous accueille dans le cadre authentique d’un « Des Plus Beaux Villages de France » et d’un « des Sites Remarquables du Goût ». Ancienne vicomté, elle est le berceau de la famille Toulouse Lautrec dont le peintre affichiste est l’illustre descendant.

Territoire rural, elle doit également sa renommée à la production labellisée de l’ail rose de Lautrec dont la célébration, le premier vendredi du mois d’août, est un événement incontournable dans le calendrier des festivités lautrécoises.

