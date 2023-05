Fête Votive de Labastide-Marnhac Village, 11 août 2023, Labastide-Marnhac.

Labastide-Marnhac,Lot

Le comité des fêtes de Labastide-Marnhac vous convie à sa fête annuelle du 11 au 13 août..

2023-08-11 à ; fin : 2023-08-13 . .

Village

Labastide-Marnhac 46090 Lot Occitanie



The festival committee of Labastide-Marnhac invites you to its annual festival from August 11 to 13.

El comité de fiestas de Labastide-Marnhac le invita a su fiesta anual del 11 al 13 de agosto.

Das Festkomitee von Labastide-Marnhac lädt Sie zu seinem jährlichen Fest vom 11. bis 13. August ein.

Mise à jour le 2023-05-21 par OT Cahors – Vallée du Lot