Bal de soutien à la Félibrée 2023 village, La Chapelle-Aubareil (24)

avec Trio Peuch – Deltheil’s village, La Chapelle-Aubareil (24) village, 24290 La Chapelle-Aubareil, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/39654 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Le samedi 10 Décembre 2022 salle des fêtes de La Chapelle Aubareil Bal de soutien à la Félibrée 2023 qui aura lieu le premier week-end de juillet à Montignac-Lascaux. venez soutenir la Félibrée en participant à ce bal, en simple spectacteur, danseurs ou amateurs de musique trad. organisé par l’association Lo Bornat dau Perigòrd et Montignacois événements source : événement Bal de soutien à la Félibrée 2023 publié sur AgendaTrad

Lieu village, La Chapelle-Aubareil (24) Adresse village, 24290 La Chapelle-Aubareil, France

