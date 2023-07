Conte, et musique des plantes Village-Jardin Chédigny, 17 septembre 2023, Chédigny.

Conte, et musique des plantes Dimanche 17 septembre, 10h30, 14h30 Village-Jardin

A travers le conte et la musique des plantes, découvrez les belles sauvages comestibles qui nous entourent.

C’est l’occasion d’identifier les « mauvaises herbes » et de découvrir leurs vertus.

Vous ne les verrez plus de la même façon ! »

Groupes de 12 personnes max

Village-Jardin 37310 Chédigny Chédigny 37310 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02 47 92 51 74 http://www.chedigny.fr Le jardin de Chédigny n'est pas un jardin comme les autres : c'est un « village jardin », labellisé Jardin Remarquable. Né il y a une quinzaine d'années, par la volonté de son maire Pierre Louault avec la collaboration d'André Ève pour l'implantation des premiers rosiers, il fut conçu afin de rendre la rue aux habitants, d'en faire un lieu de rencontre et de partage. Ni grille, ni porte, ni entrée payante, on y accède naturellement.

Les petits jardins se succèdent et serpentent le long des maisons du bourg : lianes et rosiers montent à l’assaut des façades, des portails, rehaussant la belle simplicité de l’habitat chédignois. On compte 700 rosiers, anciens pour la plupart, accompagnés de milliers de vivaces. La particularité des rosiers grimpants du village c’est l’exubérance maîtrisée grâce à une taille bien spécifique.

D’où que l’on vienne, les perspectives sont agréables à l’œil ; celle de l’entrée près du cimetière avec sa lignée de pommiers d’ornement, de cerisiers du Japon, de sureaux dorés et de rosiers rugueux exhibant leurs fruits rouges à l’automne, celle de l’abreuvoir avec le reflet irisé des cosmos et des roses mêlés aux nuages roses, celle encore du lavoir avec son petit pont, croulant sous le poids des fleurs du rosier Gardénia au-dessus du ruisseau de l’Orfeuil, sans compter celles plus cachées des venelles et des chemins menant aux potagers ou aux petits jardins privés aperçus au travers des grilles. Et puis la douce côte de la rue du Lavoir avec ses senteurs enivrantes de glycine, de chèvrefeuille, et de milliers de roses en cascade, les soirs de printemps. Ce jardin, comme le dit Xavier Mathias, est une aventure humaine, (les plantes n’en sont que le prétexte), portée par un homme et un village précurseur, de ce qu’il est possible de faire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

@ Didier Brion