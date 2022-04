VILLAGE ITALIEN Reims Reims Catégories d’évènement: Marne

Un Village Italien au coeur de Reims !

Exposants et Petite restauration sur place. Régions et produits présents : CAMPANIE : chaussures CALABRE : charcuterie (saucisse, soppressa, jambon, spinata, nduja) et fromages (pecorino, caciovallo) de Calabre. EMILIE ROMAGNE : Parmigiano Reggiano Biologique. EMILIE ROMAGNE : charcuteries d’Emilie Romagne: cochon de lait au four; mortadella, salami, coppa de Parme, jambon de Parme, fromage de tête, culatello. LOMBARDIE: fromages de Lombardie: salva cremasco dop, taleggio, castellone, gorgonzola, grana de bouflonne, pecorino nature, pecorino à la truffes. PIEMONT: truffe noir et blanche d’Alba – condiments à la truffe d’Alba, huile à la truffe, huile d’olive biologique – pâtes – risotto à la truffe prêt à cuire. SICILE: spécialités salées et sucrées siciliennes (arancine, pizzette, panzerotti, cannoli, cassata, aragoste, pain aux raisins). SICILE: charcuteries (de cochon noir, jambon, coppa, saucisson) et fromages (pecorino frais et affiné) de Sicile. POUILLES: olives, taralli, tomates séchées – épices – antipasti. CAMPANIE: maroquinerie. VENETIE : objets et bijoux en verre de Murano – Masques vénitiens en papier mâché et céramique, dentelle, métal. SARDAIGNE : charcuteries, fromages, bottarga, pains, gâteaux, vin, bière, myrte. LATIUM : pâtes de blé dur et huile d’olive extra vierge – Préparation de pâtes à l’heure du déjeuner. https://www.vitrinesdereims.com/rubriques/nos-animations/village-italien-20.html Reims

