Venez vivre la dolce vita du samedi 21 au dimanche 29 août à BERGERAC (24) — Nombreuses Animations Démonstration de cuisine Bal et Folklore Italien Chanteur Italien (Antonio) — ✅ Le marché se déroule dans le respect des règles sanitaires en vigueur. Les animations auront lieu sous réserve des autorisations et contraintes gouvernementales en vigueur fin août 2021. — Pour la restauration avec la TRATTORIA “SORA NELLA” pensez à réserver en appelant le 06 32 85 75 55 — Découvrez les produits artisanaux de toute l’Italie !

Venez vivre la dolce vita du samedi 21 au dimanche 29 août à Bergerac ! Au programme : démonstration de cuisine, bal et folklore italien, … Place de la République Bergerac Bergerac Dordogne

