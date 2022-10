Séjour multi-activités Village intergénérationnel de Lanvaux Grand-Champ Catégories d’évènement: Grand-Champ

Morbihan

Séjour multi-activités Village intergénérationnel de Lanvaux, 23 octobre 2022, Grand-Champ. Séjour multi-activités 23 – 28 octobre Village intergénérationnel de Lanvaux

500

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. Village intergénérationnel de Lanvaux 12 rue des hortensias 56390 Grand-Champ Grand-Champ 56390 Morbihan Bretagne Tout au long de la semaine, des initiations à différentes acitivités seront proposées avec les associations locales de Grand-Champ. Tu pourras découvrir: le rugby à toucher, le tennis, l’escalade, le tir, le judo… Tu iras aussi à la piscine faire des activités aquatiques et des jeux. Une sortie lasergame sera proposée lors d’une veillée ainsi qu’une soirée Halloween à la ludothèque. Tu auras également l’occasion de découvrir le sport adapté en fauteil roulant avec la fédération handisport.

Rallye-photo, geocaching, grands jeux, jeux de société, soirées thématiques et activités récréatives viendront enrichir le programme.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-23T17:30:00+02:00

2022-10-28T18:30:00+02:00

Lieu Village intergénérationnel de Lanvaux Adresse 12 rue des hortensias 56390 Grand-Champ Ville Grand-Champ Age minimum 7 Age maximum 12

Village intergénérationnel de Lanvaux Grand-Champ Morbihan https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/grand-champ/

Grand-Champ Morbihan