MARCHE GOURMANDE Village Hommert, 6 août 2023, Hommert.

Hommert,Moselle

Ce rendez-vous estival, désormais incontournable dans la région, accueille un millier de personnes dans notre petit village, et pas moins d’une centaine de bénévoles s’activent pour rendre cette journée la plus agréable possible. C’est une promenade épicurienne de 8km au cours de laquelle vous découvrirez les paysages hommertois, dans une ambiance conviviale et chaleureuse, tout en dégustant de bons petits mets concoctés spécialement pour vous (7 points de dégustations). Les marcheurs les plus assidus de notre balade auront la surprise de découvrir un tronçon de chemin encore inédit. Preuve que notre beau village a encore beaucoup de surprises à vous faire connaître, dont, entre autres, de beaux points de vue.

Tout au long du parcours, vous pourrez déguster ce menu et bénéficier des animations et des jeux sur le circuit.

Sur inscription sur le site de la mairie de Hommert ou au 06.73.23.11.38 avant le 23/07.

Les places sont limitées. les talons aiguilles et poussettes sont à proscrire.. Tout public

Dimanche 2023-08-06 09:30:00 fin : 2023-08-06 22:00:00. 35 EUR.

Village

Hommert 57870 Moselle Grand Est



This summertime event, now a must in the region, welcomes around a thousand people to our little village, and no less than a hundred volunteers work hard to make the day as enjoyable as possible. It’s an 8km epicurean walk, during which you’ll discover the Hommert landscapes, in a warm and friendly atmosphere, while tasting tasty delicacies concocted especially for you (7 tasting points). Regular walkers will be surprised to discover a new section of path. Proof that our beautiful village still has plenty of surprises in store for you, including beautiful viewpoints.

Along the way, you’ll be able to sample the menu and enjoy a range of activities and games along the way.

Registration on the Hommert Town Hall website or on 06.73.23.11.38 before 23/07.

Places are limited. No stilettos or strollers allowed.

Este acontecimiento estival, que se ha convertido en una cita ineludible en la región, acoge a unas mil personas en nuestro pequeño pueblo, y no menos de un centenar de voluntarios trabajan duro para que la jornada sea lo más agradable posible. Se trata de un paseo epicúreo de 8 km durante el cual descubrirá los paisajes de Hommert, en un ambiente cálido y acogedor, mientras degusta deliciosos manjares preparados especialmente para usted (7 puntos de degustación). Los senderistas habituales se sorprenderán al descubrir un nuevo tramo de sendero. Una prueba de que nuestro bello pueblo aún le reserva muchas sorpresas, incluidos algunos miradores magníficos.

Por el camino, podrá degustar el menú y participar en las actividades y juegos de la ruta.

Para inscribirse, visite la página web del ayuntamiento de Hommert o llame al 06.73.23.11.38 antes del 23/07. Las plazas son limitadas.

Las plazas son limitadas. No se permiten tacones de aguja ni carritos de bebé.

Dieses sommerliche Ereignis, das in der Region mittlerweile unumgänglich ist, empfängt rund tausend Personen in unserem kleinen Dorf, und nicht weniger als hundert Freiwillige bemühen sich, diesen Tag so angenehm wie möglich zu gestalten. Es handelt sich um einen 8 km langen Spaziergang, bei dem Sie die Landschaften von Hommert in einer freundlichen und herzlichen Atmosphäre entdecken und dabei kleine Köstlichkeiten probieren können, die speziell für Sie zusammengestellt wurden (7 Verkostungsstellen). Die eifrigsten Wanderer unseres Spaziergangs werden die Überraschung erleben, einen noch unveröffentlichten Abschnitt des Weges zu entdecken. Ein Beweis dafür, dass unser schönes Dorf noch viele Überraschungen bereithält, die Sie kennenlernen können, darunter unter anderem schöne Aussichtspunkte.

Auf der gesamten Strecke können Sie dieses Menü probieren und von den Animationen und Spielen auf dem Rundweg profitieren.

Nach Anmeldung auf der Website des Rathauses von Hommert oder unter 06.73.23.11.38 vor dem 23/07.

Die Plätze sind begrenzt. Stöckelschuhe und Kinderwagen sind nicht erwünscht.

