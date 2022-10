Village Halloween Caen, 29 octobre 2022, Caen.

Les Vitrines de Caen fêtent Halloween !

Pour l’occasion, un véritable village Halloween vous attend !

Des surprises culinaires avec le Food Truck de Greedy Guts qui concoctera quelques recettes spéciales à base de Potiron, châtaignes, etc.…il y en aura pour tous les goûts et vos papilles se régaleront de recettes salées et sucrées ! À déguster sur le pouce ou à emporter pour la soirée. Les décorations seront aussi au rendez-vous avec quelques autres surprises…

Sur la recette du jour, les Vitrines donneront 10% à l’association Enfance et Partage.

Un stand jeu de piste pour les enfants (et leurs parents !), de 14 à 18h, Petits Meurtres entre Amis vous prépare un jeu de piste étonnant. Il suffira de venir chercher un livret de jeu au stand Place Bouchard. Il sera distribué aux enfants (déguisés bien sûr) et il permettra de faire une tournée dans quelques boutiques pour trouver les indices et ainsi gagner un petit cadeau sucré en fin de parcours !

Un stand maquillage, grâce au talent des élèves de l’IFEC-Institut de Formation d’Esthéticienne et de Coiffure de Caen, les enfants pourront se faire maquiller gratuitement aux couleurs de la Fête !

Vous pourrez aussi admirer dans les rues les échassiers déguisés de la troupe Chandelle de Glace !

Et en soirée, pour les plus grands…ne manquez pas dans quelques établissements de Caen le cocktail Halloween !

facc@vitrines-caen.fr +33 2 31 50 21 21 https://www.vitrines-caen.fr/

