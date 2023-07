Stand MSA au départ du Tour de France à Moûtiers (73) Village Gourmand Moûtiers, 20 juillet 2023, Moûtiers.

Stand MSA au départ du Tour de France à Moûtiers (73) Jeudi 20 juillet, 08h00 Village Gourmand

Les élus MSA seront présents au Village Gourmand, place Saint Antoine, au départ du Tour de France à Moûtiers. Ils vous attendent nombreux sur le stand MSA pour une pause dégustation de smoothies à base de fruits et légumes de saison que vous aurez vous-mêmes fabriqués en pédalant sur le vélo smoothie de la MSA.

Une journée à ne pas manquer ! Au départ de cette 18ème étape du Tour de France, vous y trouverez producteurs et marques locales au vIllage Gourmand mai aussi, le podium signature situé place du Marché sur lequel les coureurs de 22 équipes signeront des autographes, un écran géant square de la Liberté retranscrira la course ainsi que les grands moments de la journée …

Village Gourmand Place Saint-Antoine 73600 Moûtiers Moûtiers 73600 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes [{« link »: « https://www.coeurdetarentaise-tourisme.com/blog/decouverte/copie-de-tour-de-france-2023-18e-etape »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-20T08:00:00+02:00 – 2023-07-20T17:00:00+02:00

véloSmoothie alimentation